Homem é assassinado por tiros de espingarda quando voltava para casa em Anapu

A vítima estava saindo do trabalho e fazia o percurso de volta para casa quando foi abordada.

Um homem foi assassinado enquanto voltava pra casa, no município de Anapu, sudoeste do Pará, na última sexta-feira (25). A vítima foi identificada como Auclecio Ferreira da Costa, de 43 anos, e foi atingindo com tiros de espingarda quando fazia o trajeto do trabalho para casa. (As informações são do g1 Pará — Belém).

A Polícia Militar informou que a população relata que a vítima foi abordada durante o percurso de volta para a residência e o assaltante teria levado a motocicleta que estava pilotando: uma Pop 110, vermelha.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela delegacia de Anapu e que diligências estão sendo realizadas para identificar os envolvidos.

A PC reforçar ainda que qualquer Informação que possa ajudar nas investigações podem ser repassadas pelo Disque Denúncia, número 181. A pessoa não precisa se identificar e o sigilo é garantido.

