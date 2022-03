Golpistas no PA enviam intimação por e-mail para obter dados pessoais das vítimas, alerta polícia

Novo golpe é feito por e-mail usando o nome da Polícia Civíl — Foto: Talison Lima/ PC-PA

Novo golpe é realizado através link em nome da Polícia Civil e as pessoas são levadas ao site dos criminosos.

Os criminosos estão agindo de forma virtual e usando o nome da Polícia Civil do Estado do Pará (PC/PA) para que vítimas caiam em um golpe ao acessarem um link.

O novo golpe é realizado através de um e-mail em que as pessoas recebem uma suposta intimação judicial, mas para que possam imprimir o documento é necessário que cliquem em um link que leva ao site dos criminosos onde é obtido dados pessoais das vítimas. (As informações são do g1 Pará — Belém).

A Polícia Civil do Pará alertou para este golpe e informou que o mesmo tem ocorrido também em outros estados brasileiros.

A ação é chamada pelas autoridades de “Phishing” e caracteriza a tentativa de adquirir ilicitamente dados pessoais de outras pessoas, que podem ser: senhas, dados financeiros, dados bancários, números de cartões de crédito ou informações de cunho pessoal.

“É importante ressaltar que todas as intimações realizadas pela Polícia Civil buscam sempre o comparecimento do cidadão à unidade policial solicitante para que, na própria sede, o intimado realize os esclarecimentos de fatos em interesse da Justiça”, destacou o Delegado-Geral da Polícia Civil, Walter Resende.

De acordo com a PC, as unidades policiais estão realizando diligências “no intuito de identificar e punir os fraudadores que estão cometendo o crime” e reforça ainda que não realiza intimações via e-mail.

A polícia reforça que todos os e-mails de origem institucional terminam com @policiacivil.pa.gov.br e “podem ser consultados através da página institucional da Polícia Civil do Pará no endereço eletrônico: www.policiacivil.pa.gov.br onde constam o nome das unidades policiais existentes, vinculadas à Instituição Polícia Civil do Pará, bem como o nome das respectivas Autoridades Policiais responsáveis”.

