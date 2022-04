Homem é decapitado a golpes de facão em Parauapebas

(Foto:Reprodução) – Um corpo masculino, sem identificação, foi encontrado, na noite noite dee sábado (9), em uma área de mata, localizada do Bairro São Lucas II, situada no final da Rua da Mangueira, em Parauapebas, na região sudeste do Estado do Pará.

De acordo com a Polícia Militar, a população encontrou o corpo e acionou a guarnição. Ao chegar ao local indicado, os militares se depararam com o cadáver todo mutilado. O corpo estava com a cabeça apartada do tronco. Existia um grande ferimento na extensão da barriga que se estendia do tórax até o estômago e estava com as vísceras expostas.

O corpo da vítima apresentava sinais de golpes de facão nas mãos. As lesões indicam que o homem foi atacado a terçadada vivo. De acordo com o Instituto Médico Legal (IML), a vítima foi executada na noite de sábado(9). Pela características do crime, a Polícia Civil suspeita que o homicídio tenha ligações com a guerra entre facções criminosas em Parauapebas. (As informações são do Portal Debate, com Portal Papo Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 11/04/2022/10:34:44

