Trabalhador é resgatado de condição análoga à escravidão, no Pará

Os policiais tiveram dificuldades para chegar ao local do resgate e precisaram até retirar troncos do caminho e passar por lamaçal.

Um trabalhador foi resgatado por agentes federais em uma área de mata e de difícil acesso em Pacajá, sudoeste do Pará , neste sábado (9). Segundo a Polícia Federal, o homem sofria ameaças físicas e tinha “sua liberdade de locomoção impedida”.(As informações são do G1 PA).

