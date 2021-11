Homem é encontrado morto com pescoço degolado em Anapu

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O corpo da vítima foi encaminhado até o Hospital Municipal da cidade. Segundo a PM, o homem já foi encontrado com um corte profundo no pescoço. Até o momento a vítima não foi identificada e ninguém foi preso. Qualquer denúncia pode ser feita de forma anônima através do 181.

(Foto:Reprodução) – A vítima até o momento não foi identificada. O corpo foi encontrado na beira da rua Carlos Enrique, localizada no bairro Alto Bonito, município de Anapu, sudoeste do Pará.

You May Also Like