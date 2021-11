Carreta do MT que seguia para o Pará freia em quebra-molas na BR-163 e é atingida por outra que seguia atrás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo informações, às duas carretas estavam seguindo sentido estado do Pará, quando a da frente teria freado para passar sobre o quebra-molas, porém a que seguia logo atrás acabou não conseguindo frear a tempo e acabou colidindo na traseira da outra, ficando com a cabine totalmente destruída.

You May Also Like