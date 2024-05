Eleições 2024: cresce número de eleitores e Pará poderá ter 2º turno em quatro municípios

Foto: Reprodução)– Parauapebas, no sudeste paraense, passa a ser o quarto município paraense com maior número de eleitores. Fica atrás de Belém, Ananindeua e Santarém.

A partir de 2024, quatro municípios paraenses poderão ter 2º Turno nas Eleições para a escolha de prefeitos (e vice-prefeitos) e vereadores. Isto porque em Parauapebas, região sudeste do Estado, houve um aumento de 10,16% no número de eleitores e a cidade passou a ter um total der 200.529 pessoas aptas a votar.

São 18.493 eleitores a mais que no pleito de 2022, quando foram eleitos presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais, segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Pará.

Pela legislação eleitoral, as cidades que têm acima de 200 mil eleitores podem ter 2º turno nas eleições municipais. Isto só não ocorre se no 1º turno o candidato ou a candidata ao cargo de prefeito (a) alcançar mais da metade do total de votos validos.

Além de Parauapebas, os municípios que podem ter 2º turno no pleito de 2024 são Belém (que tem 1.056.697 eleitores), Ananindeua (357.989 eleitores) e Santarém (246.570 eleitores).

Siga o canal do g1 Pará no Whatsapp

Marabá, que está entre os maiores colégios eleitorais paraenses, tem 176.523 eleitores. Fica, portanto, fora da regra de existência para 2º turno durante as eleições municipais.

Crescimento

Os números foram divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), após o Fechamento do Cadastro Eleitoral, no último dia 8 de maio. No comparativo com as Eleições de 2022, quando 5.826.144 pessoas estavam aptas a votar, o Pará apresentou um crescimento de 6,12% no número de eleitores.

Atualmente são 6.182.763 paraenses que podem exercer a cidadania nas urnas.

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2024/07:12:55

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...