Após quase um mês, latrocida que matou idoso em Santarém ainda não foi preso

Alex de Sousa Pimentel é apontado como latrocida que tirou a vida do idoso Jucelir José Teles — (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Alex de Sousa Pimentel roubou um aparelho de TV e o celular de Jucelir José Teles. Vítima foi encontrada morta em sua casa com sinais de espancamento.

Faltando 5 dias para completar um mês da morte do idoso Jucelir José Teles, o autor do crime ainda não foi preso. O crime aconteceu no dia 8 de fevereiro no bairro Maracanã, em Santarém, no oeste do Pará.

A Polícia Civil, por meio da equipe da UIP do Santarenzinho conseguiu identificar o autor do crime e consequentemente iniciou as buscas por Alex de Sousa Pimentel. O latrocida roubou uma TV e o aparelho celular da vítima. Desde então, ele não foi mais visto.

Jucelir José Teles – conhecido como “Juca” – tinha 77 anos e morava sozinho no bairro Maracanã. O corpo da vítima foi encontrado por familiares com marcas de espancamento.

A suspeita é que o criminoso tenha matado o idoso por asfixia mecânica, já que também havia marcas no pescoço de “Juca”.

