MPF pede à Justiça que Celpa seja proibida de cobrar pela dívidas de antigos clientes para troca de titularidade

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Celpa e a Aneel apresentaram contestações. Após a apresentação do parecer do MPF, o processo segue para nova análise da Justiça.

De acordo com o MPF, a Aneel disse no processo que a agência não pode ser obrigada a pagar os danos morais porque não é responsável por atos praticados pelas concessionárias.

Segundo a ação, para prestar esse serviço a Celpa vem exigindo que os novos clientes paguem as dívidas dos ex-clientes e que apresentem documentos ou que adotem procedimentos não previstos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), de acordo com o DPU.

O Ministério Público Federal (MPF) pediu a Justiça que a Celpa, concessionária que distribui energia no Pará, seja proibida de exigir pagamento de dívidas de outro cliente para garantir serviço de troca de titularidade. O pedido é um parecer favorável a uma ação da Defensoria Pública da União (DPU), de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (13). O G1 aguarda posicionamento da Celpa sobre situação.

You May Also Like