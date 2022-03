Menino de 9 anos foge de casa, entra escondido em avião e viaja sozinho de Manaus para Guarulhos (SP)

Menino de 9 anos embarcou em aeronave da Latam. — Foto: Latam/Divulgação

Um menino de 9 anos protagonizou uma história surpreendente nesse fim de semana, em Manaus. Morador da Zona Oeste, Emanuel Marques de Oliveira foi dado como desaparecido na manhã de sábado (26). No final do dia, a mãe descobriu que ele fugiu de casa e foi parar na cidade de Guarulhos (SP).

Ele embarcou sozinho em um voo da Latam, que saiu do Aeroporto de Manaus e teve como destino o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O menino não tinha passagem aérea, documentos e malas. O menino contou como fez o percurso e conseguiu embarcar ( Veja mais detalhes abaixo). A informação é do G1 AM)

A companhia aérea e a empresa administradora do aeroporto de Manaus informaram que estão investigando como o menino conseguiu viajar. A Polícia Civil solicitou imagens das câmeras de segurança e também apura a situação.

Em nota, a Polícia Civil informou que a criança agiu sem a ajuda de adultos, e, antes de partir, realizou pesquisas na internet de “como entrar em um avião despercebida”.

O órgão também disse que a criança não tem histórico de violência familiar e, durante oitivas, declarou que o motivo da viagem seria o desejo de morar em São Paulo, com outros familiares.

Mãe detalha o sumiço logo pela manhã

Em entrevista ao g1, a mãe do menino, a eletricista Daniele Marques, contou que percebeu que o filho não estava em casa nas primeiras horas da manhã de sábado (26). Eles moram na comunidade União da Vitória, bairro Tarumã.

“Acordei às 5h30, fui ao quarto dele, e vi que ele estava dormindo normalmente. Depois mexi um pouco no celular e levantei novamente, já às 7h30, quando percebi que ele não estava mais no quarto e comecei e me desesperar”, afirmou.

Depois de registrar boletim de ocorrência na delegacia, e começar a divulgar a imagem do filho nas redes sociais, a eletricista recebeu a ligação de um funcionário da Latam, por volta das 22h daquele mesmo dia, informando que a criança estava no aeroporto de Guarulhos (SP).

“Assim que eles me contaram que ele estava lá [no Aeroporto de Guarulhos], avisei a delegada. Os policiais até perguntaram se eu podia ir buscá-lo, mas eu disse que não teria como fazer isso, e sim queria que a empresa Latam retornasse com o meu filho”.

Após trâmites e negociações entre o Conselho Tutelar e a companhia aérea, o garoto voltou a Manaus na manhã de domingo (28).

Menino contou sobre trajeto percorrido

Daniele contou que Emanuel explicou os detalhes da viagem sozinho de avião para outro estado, sem documentação e sem bilhete de embarque.

“Ele me disse que pegou alguns ônibus aleatórios aqui de casa [no bairro Tarumã-Açu] até chegar no aeroporto. Depois olhou no painel o horário dos voos, e entrou em um deles. O meu filho passou por três vistorias sem que alguém notasse que ele estava sozinho, sem documentação nem bilhete de embarque”, disse a mãe.

Daniele disse que jamais imaginaria que o filho pudesse ter viajado sozinho de avião, quando percebeu que ele não estava em casa.

“O que eu fico pensando é como uma criança consegue passar por um sistema de aeroporto que é tão burocrático para gente passar. Por isso eu quero uma resposta da companhia aérea e do aeroporto sobre como o meu filho conseguiu embarcar sozinho”, concluiu Daniele.

O que diz a Latam e o aeroporto?

Em nota, a Latam disse que acionou a Polícia Federal e o Conselho Tutelar após identificar que o menor estava sozinho no voo. Ele foi encaminhado para um abrigo para aguardar os trâmites necessários até a recondução dele para Manaus.

A companhia aérea não deu mais detalhes, e informou que ainda está apurando o ocorrido.

Ao g1, o Aeroporto Internacional de Manaus alegou que o caso está sob apuração interna, assim como a verificação das imagens das câmeras de segurança.

O Aeroporto Internacional de Manaus também disse que “preza pela segurança de todos e segue os procedimentos e normas de segurança da aviação civil”.

Investigações da polícia

Por meio de nota, a assessoria da Polícia Civil informou que durante as investigações em torno do caso, os agentes constataram que o menino agiu sem a ajuda de adultos, e, antes de partir, realizou pesquisas na internet de como entrar em um avião despercebida.

Além disso, a investigação apontou que a criança não tem histórico de violência familiar e, durante depoimento, o menino informou que o motivo da viagem seria o desejo de morar em São Paulo, com outros familiares.

A família já foi ouvida, e a criança encontra-se sob a tutela dos pais. As câmeras de segurança do aeroporto foram solicitadas.

Jornal Folha do Progresso em 01/03/2022/08:41:43

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...