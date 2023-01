Homem é encontrado sangrando no bairro Bela Vista em Novo Progresso

A Polícia Militar atendeu a ocorrência (Foto: Reprodução Tv progresso Facebook)

Um homem foi encontrado em plena rua Planalto, no bairro Bela Vista, na cidade de Novo Progresso, no final da tarde desta segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, com marcas de agressão e perfuração no rosto,cabeça e perdendo sangue.

Moradores encontraram o homem em via pública sangrando e chamaram o SAMU e a polícia.

Ao que indica seguindo informações de populares, a vítima estaria ferido por faca, ele foi visto ingerindo bebida alcoólica, contudo, a vítima não seria um cidadão comum vitimado por briga ou assalto, sendo um aparente morador conhecido por Manoel Pé no Chão e/ou Manelão.

Conforme apurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, Manelão foi visto a dois dias ingerindo bebida alcoólica naquela região do bairro, nesta segunda-feira (2) foi encontrado na rua sangrando muito com marca de perfuração na cabeça e no peito.

Acionadas, a Policia Militar e os socorristas do SAMU chegaram no local. Os policiais anda não sabem, o homem não quis mencionar, o porquê, quem e qual motivo levou a ser agredido, em pleno dia e estava na principal rua do bairro.

Ninguém soube dizer sobre a autoria do crime. O homem não passou informações já que antes de ser socorrido foi encontrado com sinal de embriagues, bastante debilitado, e fraco.

Por:Jornal Folha do Progresso em 02/01/2023/20:20:27

