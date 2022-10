PF apura origem dos R$ 2,5 milhões apreendidos no Pará

Dinheiro em espécie foi encontrado em veículo durante fiscalização na rodovia Belém-Brasília (Foto| Divulgação/PRF)

Dinheiro apreendido pela PRF na rodovia BR-010 na última quarta-feira (12) foi encontrado em porta-malas de veículo oriundo do Distrito Federal; veja como estão as investigações.

O trabalho de repressão a crimes nas rodovias e estradas brasileiras é feito com firmeza pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Por meio de métodos próprios de interrogatório e apuração de denúncias em um sistema integrado, os policiais conseguem verificar cargas ilícitas em todos os tipos de veículos.

Leia mais:Mais de R$2,5 milhões em ‘dinheiro vivo’ são apreendidos no porta-malas de carro no Pará

VEJA O VÍDEO:

E em uma dessas verificações, agentes da PRF conseguiram encontrar mais de R$ 2,5 milhões em espécie no porta-malas de um veículo que seguia pela BR-O1O, no município de Ulianópolis, sudeste do Pará. A apreensão ocorreu na última quarta-feira (12), no km 81 da rodovia federal.

O motorista que conduzia o carro, modelo Toyota Corolla, demonstrou bastante nervosismo enquanto respondia às perguntas dos agentes. Um fato que chama a atenção é de que as placas do veículo são de origem do Distrito Federal.

O homem foi detido e encaminhado para prestar esclarecimentos sobre o dinheiro vivo, que estava armazenado em quatro caixas de papelão, em notas de R$ 100. A PRF enviou o caso para ser investigado pela Superintendência da Polícia Federal no Pará.

SUSPEITAS

Sobre o andamento das investigações, a PF informou que a ocorrência envolve indício de crime de lavagem de dinheiro. Até o momento, foram feitas oitivas com o condutor do veículo, além da apreensão do aparelho celular do suspeito.

A quantia de R$ 2.508.500,00 (dois milhões, quinhentos e oito mil e quinhentos reais) está a disposição da Justiça. Sobre novos desdobramentos do caso, a Polícia Federal diz que não comenta investigações em andamento para preservar o sigilo na apuração dos fatos.

Pelas redes sociais, o superintendente da PRF no Pará, Diego Patriota, afirmou que o caso pode se tratar de um esquema de compra de votos.

“Isso pode ser a ponta de um iceberg, porque foi identificado nos pertences dele documentos que dão acesso ao Congresso Nacional, e estamos em período de eleição, então fica essa dúvida. Cabe agora a Justiça identificar”, pontua Patriota.

Por:Jornal Folha do Progresso em 13/10/2022/14:23:23 com informações do DOL

Assista ao vídeo no YouTube

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...