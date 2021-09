Homem é executado a tiros, em Marabá

Corpo da vítima ficou estirado na calçada (Foto:Reprodução/ Correio de Carajás)

Antônio de Jesus Santos Junior, de 31 anos, estava andando quando foi abordado pelo atirador, que desferiu pelo menos três disparos contra ele

Um homem identificado como Antônio de Jesus Santos Junior, de 31 anos, foi assassinado a tiros na noite do último domingo (12), no bairro Araguaia, em Marabá, sudeste do Pará. De acordo com informações da Polícia Militar, ainda não há informações sobre o que poderia ter motivado o crime, que tem características de execução. Um inquérito foi instaurado para investigar o caso.

O crime aconteceu por volta das 20h, na rua Prata, próximo a uma lanchonete. A PM, que esteve no local, informou que a vítima teria sido abordada pelo atirador, que desferiu pelo menos três disparos de arma de fogo em sua direção. Antônio não teve chance de defesa e morreu na hora.

Testemunhas informaram aos policiais que ouviram apenas os disparos, mas não viram nada. O autor do crime fugiu do local. Até o momento, a polícia ainda não tem informações sobre a identidade e a localização do criminoso, nem sobre a motivação do assassinato.

O departamento de homicídios da Polícia Civil foi acionado para dar início às investigações. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) fez a perícia criminal e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML), de onde será liberado para a família.

Denúncias

A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização do autor do crime seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações – Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.

Com informações do Correio de Carajás)

