PM prende homem e recupera moto roubada em Novo Progresso

Uma mulher procurou a Policia Militar na noite de sexta-feira 10 de setembro para comunicar que sua motocicleta Pop 100 Branca Placa QVC 7E22, que foi furtada a dois dias anterior ao lado da loja André calçados estava na área da frente da residência do Nacional Lucas Eduardo Pereira Abreu, localizada na rua Amapá no bairro Tom da Alegria-II. A guarnição composta pelo Cabo Macedo, Jones e Soldado James, de imediato, intensificou o patrulhamento na região até encontrar o indivíduo na rua Amapá. Ao chegar na residência indagado sobre a posse do veículo, o acusado alegou que deixaram a moto na residência dele… e ele não viu e nem sabe quem deixou.

