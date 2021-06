Homem é executado por criminoso na porteira de fazenda em Marabá

(Foto:Reprodução) – O Corpo da vítima foi retirado do local pelo Instituto Médico Legal para realização do exame de necrópsia.

O fazendeiro Marcos Dias Nogueira conhecido como ‘Marcão do Boi’ foi vítima de uma emboscada quando saia de sua fazenda localizada na zona rural de Abel Figueiredo, sudeste do Pará. Segundo testemunhas, a vítima descia da caminhonete em que ele estava para abrir a porteira, quando foi surpreendido por criminosos e alvejado por vários tiros. Ele não resistiu e morreu no local.

O Corpo da vítima foi retirado do local pelo Instituto Médico Legal para realização do exame de necrópsia para depois ser liberado para família realizar o enterro. Segundo a família, o corpo da vítima será encaminhado para o município de Rondon do Pará onde Marcão residia.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso e até agora não há informações sobre suspeito e o que pode ter motivado o crime já que nada foi levado e os assassinos só teriam participado apenas da execução.

