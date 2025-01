Mulher é encontrada morta em Tucumã

Foto: Reprodução | As polícias Civil e Militar apontam que havia ferimentos no corpo dela, indicando que foi assassinada.

Na manhã desta quarta-feira (29), Cleudiane da Conceição, mais conhecida como “Tati”, foi encontrada morta em Tucumã, no sul do Pará. As polícias Civil e Militar apontam que havia ferimentos no corpo dela, indicando que foi assassinada. Possivelmente, foi espancada até a morte com um objeto contundente. A mulher, supostamente, era dependente química e suspeita de cometer alguns furtos e roubos, como apontam os policiais.

Familiares de Cleudiane, no entanto, contestam as suspeitas informadas por policiais e até mesmo que houvesse ferimentos relatados pela Polícia Civil. O Fato Regional segue acompanhando as investigações até que o caso seja solucionado.

Os policiais do 36º BPM e da Delegacia de Tucumã — vinculada à Superintendência Regional do Alto Xingu — foram acionados por volta de 8h. O corpo de “Tati” estava no final da rua, em um terreno. Os agentes não encontraram nada de relevantes com ela ou na cena do crime. Também não havia testemunhas no local. Foi feita a remoção por uma funerária e as primeiras diligências foram iniciadas.

Por ora, há muitas linhas de investigação possíveis, porém o trabalho está só no começo. As primeiras diligências estão em curso para saber quem e por qual razão mataria “Tati”. Familiares, amigos e outras possíveis testemunhas serão ouvidas para ajudar a elucidar o caso.

