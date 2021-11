Homem é flagrado praticando sexo com animal dentro de cemitério no Pará

Homem é flagrado praticando zoofilia dentro de cemitério no Pará – (Foto:Reprodução)

Um homem foi flagrado, através de vídeo, praticando o crime de zoofilia contra uma cadela. O caso aconteceu na madrugada deste sábado, 20, dentro do cemitério São Judas Tadeu, localizado no bairro Vila Nova, no município de Vigia, na região nordeste do Pará.

A zoofilia – ato de praticar sexo com animais – é considerada crime de maus tratos contra animais, podendo levar a detenção de três meses a um ano.

No vídeo – que não iremos divulgar – é possível acompanhar o flagrante: o homem, que seria um conhecido vendedor de mingau da região, está dentro do cemitério praticando o ato criminoso com a cadela quando é surpreendido por dois homens que chegam filmando.

Segundo informações, a prática já estaria ocorrendo faz algum tempo, despertando o ímpeto de moradores da região para registrar o caso em vídeo, o que foi concretizado. Os homens que flagram a ação chegam a prometer contar para esposa do suspeito, bem como levá-lo para delegacia, mas até o momento ainda não há informações se essas duas coisas foram concretizadas.

Fonte:Ver-o-Fato Por:Emanuel Maciel por Emanuel Maciel 21/11/2021 em Atualidades

