Mulher é resgatada de dentro de cisterna com 12 metros de profundidade

(Foto:Reprodução / Instagram @cbmgo) – A vítima foi resgatada consciente, mas com diversas escoriações

Em um acidente no quintal de casa, uma mulher de 43 anos caiu dentro de uma cisterna de 12 metros de profundidade e precisou ser resgatada. A ação dos bombeiros aconteceu no sábado (20), em Jaraguá (GO).

Ela foi retirada com a ajuda do Corpo de Bombeiros, que usou cordas para reerguer a vítima. A mulher estava com a água acima da cintura.

A vítima foi resgatada consciente, mas com diversas escoriações. Ela recebeu os primeiros socorros dos bombeiros e foi encaminhada para o hospital da região.

Com informações do UOL.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...