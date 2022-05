Homem é indiciado por furtar compressor de ar do local de trabalho em Rurópolis, no Pará

O compressor de ar estava na casa do suspeito — Foto: Polícia Civil de Rurópolis

Matheus Santos era funcionário de uma fábrica de caixas de vendas e transporte de bananas no município.

Um homem foi indiciado por crime de furto com abuso de confiança na manhã desta terça-feira (3). De acordo com as investigações da Polícia Civil de Rurópolis, oeste do Pará, ele teria furtado um compressor de ar do local onde trabalhava, com a ajuda do irmão, no dia 30 de abril. (As informações são do g1 Santarém e região — PA).

Matheus Santos era funcionário de uma fábrica de caixas para transporte e venda de bananas, localizada no bairro Bom Jardim. Por ser um local de trabalho, e pela utilidade do objeto, o furto intrigou a polícia que passou a desconfiar dos funcionários.

Durante as investigações, diversas pessoas foram ouvidas, inclusive o suspeito que confessou o crime e levou os policiais até sua casa que fica próxima a caixaria, onde o objeto estava escondido.

Ao ser interrogado pela polícia, Matheus alegou que pegou o compressor como forma de compensar as 20 diárias que seu patrão lhe devia.

Mesmo assumindo a autoria do crime, o delegado desconfiou que o suspeito recebeu ajuda de alguém por conta do tamanho e peso do objeto, de 110 litros.

Após ser indagado, Matheus afirmou que seu irmão o ajudou a carregar o compressor do local. O irmão de Matheus está sendo procurado para que possa relatar sua versão dos fatos à polícia.

O furto aconteceu no dia 30 de abril, mas somente após as investigações o objeto foi encontrado na manhã desta terça-feira (3). Como não houve flagrante, Matheus não foi preso, mas foi indiciado por crime de furto com abuso de confiança.

Jornal Folha do Progresso em 04/05/2022/10:39:32

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...