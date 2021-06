Homem é morto à facadas em Redenção, no sudeste do Pará

Algumas pessoas saíram de casa para ver o que acontecia e encontraram o homem morto no chão (Foto:Reprodução / Site Zé Dudu)

A vítima foi encontrada numa área desabitada e não foi identificada

Segundo informou a Polícia Militar, no sudeste do estado, moradores da localidade Primavera, em Redenção, informaram que ouviram gritos vindos de uma área desabitada na noite deste sábado (12), na localidade de nome Primavera. Algumas pessoas saíram de casa para ver o que acontecia e encontraram o homem no chão, de camiseta e cueca, com várias facadas pelo corpo. Com informações do site Zé Dudu.

O corpo, até agora, está sem identificação. A Polícia Civil vai analisar imagens de câmeras de segurança da área para tentar identificar a vítima e quem o esfaqueou até a morte. Os investigadores da PC também procuram saber sobre a vítima no próprio banco de dados do Sistema de Segurança Pública do Pará. Até então ninguém foi preso.

