Vice-prefeito prevê crescimento maior da economia e que de Peixoto será um dos maiores produtores do Brasil

O vice-prefeito de Peixoto de Azevedo, Gilmar Santos Souza, destacou que a economia de Peixoto (197 quilômetros de Sinop) vem crescendo consideravelmente e segue firme no “processo de transformação”.

“Saímos da mineração (extração de ouro há algumas décadas) e hoje a nossa agricultura possui uma extensão territorial muito grande, equivalente quase ao município de Sorriso, que é um dos maiores produtores de grãos do Brasil. Peixoto em pouco tempo será um dos maiores produtores da agropecuária não só do Mato Grosso como do Brasil, pois a nossa extensão territorial é muito grande”, analisou, ao Só Notícias.

“Peixoto hoje entra no celeiro de grande produção. A economia nossa está baseada na pecuária, na produção da soja, milho, além da mineração. Cada dia que passa, com o eixo da BR-163 que passa dentro do nosso município a tendência, não só Peixoto, como Matupá e outras cidades da região é crescer”, previu.

Ele disse que a gestão do prefeito Maurício Souza tem priorizado obras em vários setores para resolver vários problemas de infraestrutura e ao mesmo tempo preparar Peixoto para o crescimento populacional. “Estamos aguardando terminar o período chuvoso e agora vamos começar a pavimentação no bairro Nova Esperança, Mãe de Deus e Bela Vista. É um compromisso nosso. Hoje temos mais de 11 bairros, então colocamos um pouco de estrutura em cada um desses bairros. Temos mais de R$ 25 milhões em caixa só para o asfaltamento para esses locais e para a infraestrutura do início da cidade”.

Gilmar esteve em Sinop, na última semana, acompanhando a Norte Show, feira do agronegócio, que teve mais de 240 empresas expositoras e apresentação de tecnologias para fortalecer o agronegócio do Nortão.

