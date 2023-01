Homem é morto a pauladas em conjunto habitacional de Parauapebas

O cadáver apresentava lesões na cabeça quando foi achado (Foto:Reprodução / Correio de Carajás).

O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (26), no sudoeste do Pará

O corpo de um homem foi encontrado na madrugada desta quinta-feira (26) no meio da Rua Projetada, localizada dentro do conjunto habitacional Casas Populares II, em Parauapebas, região sudoeste do Pará.

A vítima, que não foi identificada, teria sido morta a pauladas. Ninguém foi preso pelo crime. A motivação do homicídio é desconhecida.

A Polícia Militar foi acionada para apurar a situação de um possível homicídio. Ao chegaram no endereço, que fica próximo ao Complexo Alto Bonito, encontraram o homem morto.

O cadáver apresentava lesões na cabeça. As autoridades acreditam que arma do crime tenha sido um pedaço de madeiro.

As polícias Civil e Científica do Pará foram acionadas para a ocorrência. A cena do crime foi preservada pela PM para que os policiais pudessem coletar evidências e elucidar mais detalhes do que possa ter acontecido. (Com informações do Correio de Carajás).

26/01/2023

