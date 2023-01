Criança de 11 anos diz ter sido estuprada dentro de Lojas Americanas, no Para.

Unidade da Americanas, em Belém — Foto: Reprodução / TV Liberal

Caso ocorreu no bairro do Jurunas, periferia da capital do Pará.

A Polícia Civil do Pará investiga, sob sigilo, o crime de estupro de uma criança de 11 anos dentro de uma unidade das Lojas Americanas, no bairro do Jurunas, periferia de Belém.

Segundo relato da própria vítima, um funcionário teria tocado as partes íntimas dela e ainda a ameaçou quando ela gritou por socorro.

O caso foi registrado na noite de terça-feira (24) na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), que investiga o caso.

A Polícia confirmou que um homem foi preso em flagrante e que a criança recebeu acolhimento especializado.

Em nota, a loja Americanas informou que “abomina e pune com rigor qualquer atitude ilícita que coloque em risco a integridade física e moral de seus clientes e colaboradores e vai tomar medidas cabíveis”.

A empresa disse, ainda, que “está colaborando com as autoridades para o esclarecimendo do caso”.(As informações são do g1 Pará — Belém).

Jornal Folha do Progresso em 26/01/2023

