Homem é morto a tiros em tentativa de assalto enquanto estava a caminho do trabalho no Pará

Homem é assassinado a tiros no Conjunto Satélite – WE 10 — Foto: Reprodução/Google Maps

Vítima, identificada como Flávio Augusto de Araújo Tapajós, foi alvejada com cerca de três tiros por dois homens que estavam em uma motocicleta.

Um homem foi assassinado a tiros após sofrer uma tentativa de assalto enquanto realizava o trajeto para o trabalho na manhã desta segunda-feira (10), no Conjunto Satélite, em Belém.

A vítima, identificada como Flávio Augusto de Araújo Tapajós, de 29 anos, foi alvejada com cerca de três tiros por dois homens que estavam em uma motocicleta.

Os criminosos fugiram logo depois do crime, no sentido ao Conjunto Sideral. Os familiares da vítima ainda tentaram socorreram o homem e o levaram para a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Satélite, mas quando chegou ao local ele já estava morto.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) confirmou que a vítima sofreu uma tentativa de assalto.

Segundo o órgão, a equipe da Unidade prestou suporte à família desde a entrada, por volta das 6h45, até o momento da chegada do Instituto Médico Legal (IML), por volta das 10h15, para a remoção do corpo.

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio.

Testemunhas que presenciaram a cena estão sendo ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/06/2024/15:58:29

