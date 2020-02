Homem é morto a tiros enquanto deixava filho na escola em Concórdia do Pará

(Foto:Reprodução) – Atiradores mataram o homem dentro do carro, na frente do colégio público

Elailson Brito Perdigão foi morto a tiros no começo da manhã desta terça-feira (18) enquanto deixava o filho na escola em Concórdia do Pará, município do nordeste paraense.

A 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), com sede em Tomé-Açu, informou que o atentado foi por volta das 7h30, quando Elailson deixava o filho na escola pública municipal Deputado Ulisses Guimarães, que fica na Rua Chico Anísio, bairro Vila Nova. Segundo informações colhidas pelo pelotão de polícia de Concórdia, ele tinha acabado de parar seu carro – modelo Toyota Corolla, branco – no local quando os dois atiradores desceram de um outro veículo e caminharam na direção dele.

Ainda com a criança no carro, os bandidos dispararam contra Elailson, atingindo ele no peito e na cabeça. Testemunhas contaram que ouviram quatro tiros. Depois de confirmarem a morte, os dois atiradores voltaram para o carro e fugiram em alta velocidade.

A Unidade Regional do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionada e chegou a Concórdia no meio da manhã, terminando os serviços de análise da cena do crime pouco depois do meio-dia.

Ainda de acordo com a Polícia Militar regional, ainda não se sabe o que pode ter servido de motivação aos atiradores para matarem Elailson, e o caso segue sob investigação na delegacia de Polícia Civil de Concórdia do Pará.

