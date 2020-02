Uber começa a operar em 4 cidades do Pará na próxima quarta-feira

Usuários de Paragominas, Tucuruí, Altamira e Cametá poderão usar o serviço a partir do dia 19

Interessados em ganhar dinheiro com o app podem se cadastrar como motoristas parceiros

Neste carnaval, usuários da Uber poderão usar a plataforma em mais 4 cidades paraenses. A partir de quarta-feira (19/02), a Uber começa a operar em Paragominas, Tucuruí, Altamira e Cametá. A novidade faz parte do plano de expansão da empresa no Pará.

Presente no estado desde 2017, de cidade em cidade, a Uber está transformando o modo como os paraenses se movimentam, colocando mais pessoas dentro de menos carros e permitindo que muita gente possa gerar renda com flexibilidade e sem complicação.

Ao chegar a novos locais, a Uber pretende fazer parte da vida das cidades e oferecer uma opção de mobilidade acessível, moderna e eficiente para moradores e visitantes, conectando usuários e motoristas com o simples toque de um botão. Inicialmente, o tempo de espera por um carro pode oscilar para cima ou para baixo, mas em pouco tempo a tecnologia da Uber possibilita maior equilíbrio entre oferta e demanda.

A Uber já vem cadastrando pessoas interessadas em gerar renda dirigindo por meio da plataforma nas 4 cidades e mantém o cadastro aberto a novos interessados. Motoristas parceiros já cadastrados no Pará não precisam se cadastrar novamente. Novos interessados podem se informar no site uber.com/dirija.

Os motoristas parceiros da Uber prestam o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, que é previsto na Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal 12.587/2012) e foi regulamentado em âmbito nacional pela Lei Federal 13.640/2018, sancionada após amplo debate no Congresso. A atividade, portanto, não depende de respaldo por regulação municipal, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, uma vez que a lei federal estabeleceu regras que devem ser cumpridas por todos os motoristas, como ter carteira de habilitação com indicação de atividade remunerada e passar por verificação de antecedentes criminais.

No Brasil, a Uber está presente em mais de cem cidades, com a missão de oferecer uma alternativa confiável de mobilidade para a população. São mais de 600 mil motoristas parceiros gerando renda para si e suas famílias por meio do aplicativo.

SERVIÇO

O que é Uber?

O app da Uber conecta você a um motorista particular quando você quiser, onde quer que você esteja. Nossa tecnologia permite focar na segurança de nossos usuários e motoristas parceiros antes, durante e depois de cada viagem. Saiba mais sobre a segurança de usar a Uber aqui.

Quanto custa?

O preço de viagens pela Uber em varia de acordo com a distância e o tempo. Outros itens também entram no cálculo em cada cidade, mas sempre que o usuário solicita uma viagem, o app mostra o preço que ele irá pagar ao final, sem surpresas. Ao final de cada viagem, os usuários recebem um recibo com o descritivo dos itens que fazem parte do valor final. É possível estimar o valor das viagens no site da Uber.

Como chamar um Uber?

Para chamar um carro, você precisa apenas baixar o app em seu celular, criar uma conta e pronto. Aí é só abrir o app e apontar no mapa ou escrever o endereço de onde você quer que o motorista te encontre. O aplicativo pode ser baixado nos sistemas Android ou Apple. Para uma melhor experiência em celulares Android mais antigos e conexões de internet mais lentas, também é possível baixar o Uber Lite, versão mais leve do aplicativo que ocupa menos espaço e funciona bem mesmo com sinal fraco.

Para se cadastrar como motorista parceiro

Para se cadastrar, acesse uber.com/dirija e faça o cadastro

Inclua sua CNH com observação EAR (Exerce Atividade Remunerada). Para conseguir essa observação, basta procurar uma unidade do Detran

Cadastre o CRLV de um veículo que cumpra os pré-requisitos explicados em t.uber.com/requisitos_br

Como funciona a segurança?

A segurança é uma prioridade para a Uber. A plataforma conta com diversos recursos de tecnologia para auxiliar motoristas parceiros antes, durante e depois de cada viagem. Além disso, os motoristas parceiros têm acesso ao suporte 24 horas e a uma cobertura de seguro durante as viagens para acidentes pessoais. Também são feitas verificações de informações pessoais por meio do cadastro de cartões bancários ou do CPF dos usuários, para criar um ambiente de segurança nas viagens. Para saber mais sobre as camadas de segurança da plataforma da Uber, acesse nosso site.

Anonimização de telefones

A Uber utiliza a tecnologia para ocultar os números de telefone de usuários e motoristas, pois as informações de contato são confidenciais. Dessa forma, todas informações pessoais ficam protegidas mesmo quando o motorista entra em contato com os usuários.

Navegação no app

Quando o usuário indica o local de destino, o motorista recebe instruções detalhadas no app. Assim, pode se concentrar mais no trânsito e dirigir com mais cuidado.

Sempre no mapa

Nenhuma viagem com a plataforma é anônima e todas são registradas por GPS. Assim, a plataforma sabe com quem o motorista parceiro está viajando e onde está indo, o que incentiva a segurança e responsabilidade. Além disso, motoristas parceiros podem, com um toque na tela do celular, compartilhar a sua localização, em tempo real, com familiares – sempre respeitando a privacidade dos usuários.

Sistema de avaliações

O motorista avalia o usuário após cada viagem. O sistema da Uber mantém essas avaliações para que todos os usuários sejam tão educados quanto o motorista parceiro. Os usuários que forem denunciados por violarem os termos de serviço podem perder o acesso à plataforma da Uber.

Suporte 24 horas, todos os dias

Os parceiros contam também com uma equipe de suporte que analisa todos os incidentes reportados, caso a caso. Isso inclui um número de telefone 0800 para registrar casos de emergência e solicitar apoio da Uber depois que estiverem em segurança e tiverem contatado as autoridades competentes.

