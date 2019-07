Homem é morto e corpo é deixado em frente à unidade do Samu em Belém

Crime ocorreu na tv. Vileta, no bairro do Marco.(Foto:Reprodução /Ilustrativa)

Um homem, ainda não identificado, foi assassinado a tiros na tv. Vileta, no bairro do Marco, em Belém, na noite desta quinta-feira (25).

Segundo o Instituto Médico Legal (IML), a perícia foi acionada para a remoção do corpo, que havia sido deixado em frente à uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na tv. Castelo Branco. O pedido de remoção foi feito às 21h42.

O caso ainda deve ser registrado à Polícia. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181.

Por G1 PA — Belém

