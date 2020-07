Saiba o que é a conjuntivite de verão e como se prevenir

O Aumento da conjuntivite é perceptível no início do verão, se estendendo até meados de outubro. (Foto:Divulgação / Ascom CIIR)

Oftalmologista alerta sobre prevenção à conjuntivite de verão

Entre as doenças mais comuns durante o período de verão, está a conjuntivite, que é uma inflamação de uma região dos olhos chamada conjuntiva, a “parte branca” dos olhos.

Segundo dados divulgados pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia, surtos de conjuntivite podem ocorrer em qualquer época do ano. Porém, é quando as temperaturas ficam mais elevadas que há uma maior disseminação dos agentes infecciosos, devido o calor, a umidade e também o tempo muito seco.

Outro motivo, é que durante os meses mais quentes, as pessoas passam mais tempo em atividades ao ar livre, e compartilhando os mesmos locais, atos que contribuem para que os vírus e bactérias causadores da conjuntivite se espalhem.

Segundo o oftalmologista Igor Parente, uma associação de fatores leva a uma preponderância das conjuntivites no verão.

“Podemos citar as mudanças de temperatura e a ocorrência do calor, favorecendo fenômenos alérgicos e a liberação de células inflamatórias e alergênicas, principalmente representadas pelos mastócitos, que são células encontradas no tecido conjuntivo.

De acordo com o oftalmologista, os sintomas principais da conjuntivite de verão são os olhos vermelhos, ardendo e irritados, lacrimejamento excessivo, prurido e incômodo com a luz.

Sobre a faixa etária das pessoas que contraem a doença, Igor informa “que varia muito, desde crianças, adolescentes e adultos, cada grupo etário tendo suas principais características e fatores de risco específico.”

O médico, também, afirma que algumas ocupações são mais propensas à doença, como, por exemplo, motoristas e trabalhadores expostos ao vento e à luz solar.

O oftalmologista informa que é perceptível o aumento no número de casos no início do verão, se estendendo até meados de outubro.

O tratamento da doença, conforme informa o médico, varia entre uso de colírios lubrificantes, à associações de antibióticos, dependendo de cada caso.

“Para evitar a conjuntivite de verão, aconselho a lavagem constante das mãos; assim como sugiro que evitem aglomerações e compartilhamento de toalhas ou itens de higiene pessoais. Além disso, sempre que possível, com orientação médica, que façam uso de colírios lubrificantes”, orienta o oftalmologista.

