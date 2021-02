Homem é morto por se envolver com ex-mulher de desafeto em Santarém

A vítima foi identificado apenas pelo primeiro nome | Foto:Reprodução

O suspeito do crime é ex-interno da Fasepa e teria matado por ciúmes apontam as primeiras investigações

Um crime passional abalou a cidade de Santarém, no oeste paraense, na manhã deste sábado (6). Um rapaz identificado apenas pelo nome Flávio, de 29 anos, foi assassinado a golpes de faca. O crime ocorreu por volta de 6h30 no bairro Vigia.

A vítima morava no bairro Jaderlândia, em Santarém. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito de ter cometido o crime é um ex-interno da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), de nome Thiago Silva Carvalho, conhecido como Thiaguinho. Hoje, ele é maior de idade.

A motivação do assassinato, ainda segundo a polícia, seria por ciúmes, já que a vítima teria se envolvido amorosamente com a ex-companheira de Thiaguinho.

Após o delito, o suspeito evadiu do local e até a publicação da reportagem, não havia sido capturado. A Polícia Civil investiga o caso.

Com informações de Waldemir Santos

