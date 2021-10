Homem é perseguido, linchado e morto por seis pessoas no Pará

(Foto:Reprodução) – Moradores da Travessa Dois de Janeiro, no bairro de Águas Brancas, em Ananindeua, testemunharam uma cena de selvageria na noite desta quinta-feira (7). Um homem ainda não identificado foi perseguido e massacrado por um grupo de seis pessoas.

Os autores da violência usaram uma faca, uma perna manca e também uma arma de fogo no ataque à vítima. A polícia está investigando o homicídio para tentar descobrir a motivação para a execução e também quem foram os autores.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência por volta das 20h. Ao chegarem ao local onde o corpo da vítima foi deixado, os policiais depararam-se com uma cena de extrema violência. O homem estava com o rosto todo desfigurado em virtude dos golpes aplicados pelos agressores. Um vídeo com essas imagens da vítima chegou a circular pelas redes sociais, mas não será reproduzido por conter cenas de extrema violência.

Perseguição

Levado ao CPC Renato Chaves, o corpo da vítima apresentava lesões provocados por instrumento cortante, além de marcas de balas e hematomas no rosto provocados por instrumento contundente.

“Seis elementos atacaram a vítima utilizando facas, perna manca e arma de fogo”, explicou o perito João Elias. “A vítima estava sendo perseguida e foi abordada próximo daqui. Ela ainda tentou correr, mas, ao chegar aqui nesta passagem os elementos conseguiram dominá-la e iniciaram a sequência de agressões”, complementou.

Além dos policiais militares e peritos do CPC e do Instituto Médico Legal (IML), plantonistas da Divisão de Homicídios da Polícia Civil também atuaram no local de crime.

