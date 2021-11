Homem é picado por cobra jararaca em Moraes Almeida

O homem de 60 anos, estava a três dias com a picada de cobra sem saber, foi encontrado por policiais militares a pedido da família que sentiu falta de comunicação. (Foto: Reprodução)



Picado por jararaca, homem será transferido para hospital em Rondônia.

Um homem de 60 anos, foi picado por uma cobra em Moraes Almeida e o caso só foi descoberto pela família que acionou a polícia militar três dias depois, do ocorrido.

O homem com familiares em Rondônia, estava em uma propriedade rural no distrito de Moraes Almeida (distante 100 km de Novo Progresso), familiares sentiram falta de comunicação (semana passada) acionaram a polícia Militar, que seguiu até a localização e encontrou o Senhor Sérgio César de 60 anos em uma rede com dor. Sérgio foi removido para hospital de Novo Progresso onde constatou que foi picado por uma cobra. Segundo Sérgio ele dormia em uma rede e amanheceu com a perna inchada e doendo, não presenciou a picada (muita dor).

A suspeita é que uma jararaca tenha causado o ferimento.

Familiares da vítima, entraram em contato com o Jornal Folha do Progresso, conseguiu contato com o hospital Municipal, onde providenciaram a transferência; ele segue para Santarém e de Santarém para Rondônia onde vai tratar do ferimento em hospital especializado. O estado de saúde é estável.(Por: Jornal Folha do Progresso)

Qual o efeito do veneno da jararaca no ser humano?

O veneno da jararaca pode provocar lesões no local da picada, tais como hemorragia e necrose que podem levar, em casos mais graves, a amputações dos membros afetados.

Após uma mordida venenosa de uma jararaca, você terá: Vermelhidão e inchaço, cerca de 30 a 60 minutos após a mordida. Hematoma e retesamento, 3 a 6 horas após a mordida. Bolhas cheias de sangue perto da mordida.

Quais as sequelas de uma picada de jararaca?

A secreção venenosa da Bothrops jararaca ou das variações desse gênero tem ação específica no local da picada, podendo causar uma série de complicações. Pelo menos 10% dos casos evoluem para hemorragia, necrose ou até amputação de membros.

Quais os sintomas da picada da cobra jararaca?

*Dor que piora ao longo do tempo;

*Inchaço que vai aumentando e afetando mais áreas ao redor da picada;

*Ínguas doloridas em locais próximos da picada. …

*Bolhas na pele;

*Náuseas e vômitos;

*Tonturas, sensação de mal-estar geral e desmaio.

