PRF apreende motocicleta com suspeita de adulteração, em Itaituba

Polícia Rodoviária Federal localizou a motocicleta no km 1113 da BR-230, em Itaituba — Foto: Divulgação/PRF

Condutor e veículo foram apresentados na delegacia de Polícia Civil do município.

Durante abordagem realizada no km 1113, na BR-230, em Itaituba, no sudoeste do Pará, segunda-feira (21), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Santarém, apreendeu uma motocicleta que circulava com a placa adulterada. (As informações são do g1 Santarém e região — PA).

Durante os procedimentos de fiscalização no km 1113, na BR-230, a equipe da PRF constatou indícios de adulteração nos sinais identificadores da motocicleta modelo NXR 150 Bros ESD, ano 2014, cor preta, que estava estacionada às margens da rodovia.

O condutor afirmou à PRF que não tinha conhecimento das adulterações existentes e nem sobre o proprietário da motocicleta.

A PRF realizou uma fiscalização detalhada e foi constatado que o veículo tratava-se de uma motocicleta sem emplacamento, com registro de furto ocorrido na cidade de São Félix do Xingu, em 25 de setembro de 2020.

O crime de adulteração de elementos de identificação está previsto no Artigo 311 do Código Penal: “Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.”

Condutor e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Itaituba para os procedimentos cabíveis.

Jornal Folha do Progresso em 23/03/2022/07:19:07

