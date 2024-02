Homem é preso acusado de abusar de sobrinha de 11 anos

A criança havia chegado recentemente do Maranhão e estava morando na casa do acusado.

Familiares e conhecidos são responsáveis pela maioria dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. A casa das vítimas é o local de ocorrência de 70,9% dos abusos contra crianças de 0 a 9 anos de idade e de 63,4% dos casos contra pessoas de 10 a 19 anos. Os dados são de um novo boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante acusado de abusar sexualmente de uma sobrinha de apenas 11 anos. A prisão ocorreu na última terça-feira (6), em Xinguara, sul do Pará. Os abusos teriam sido descobertos por um familiar da menina, que denunciou ao Conselho Tutelar, que por sua vez, informou o caso à Polícia Militar para as devidas averiguações em conjunto entre ambos os órgãos.

Conforme informações policiais, as apurações em torno do caso apontaram que o homem estaria abusando da menina, que veio recentemente do Maranhão e estava morando na casa do investigado. Ainda segundo a polícia, o homem confessou em depoimento que mantinha relações sexuais com a sobrinha e que ela estava vivendo maritalmente com ele. O acusado se encontra preso à disposição da justiça.

Segundo a Polícia Civil de Xinguara, foi constatado também que o homem já cumpriu sentença por envolvimento com o tráfico de drogas. A criança está aos cuidados do Conselho Tutelar de Xinguara e será levada para a cidade de Marabá para a realização de exames especializados para comprovar os abusos.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/02/2024/14:42:25

