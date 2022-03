Homem é preso após incendiar a casa da ex-companheira, em Marabá

Depois de algemado, o foi homem levado ao Hospital Municipal de Marabá e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Marabá. (Foto:Reprodução/ Debate Carajás)

Francisco Ferreira Lima Júnior não aceitava o fim do relacionamento com a mulher; ele deverá responder pelo crime de quebra de medida protetiva contra violência doméstica e crime de incêndio

Um homem, identificado como Francisco Ferreira Lima Júnior, foi preso depois de incendiar a casa da ex-companheira em Marabá, sudeste do Pará. A mulher, que possui medida protetiva contra o suspeito, precisou sair do imóvel e se abrigar na casa de parentes. (As informações são do O Liberal).

O caso ocorreu na noite desta terça-feira (8), por volta das 20h, na rua Rio Branco, bairro Novo Horizonte, Núcleo Cidade Nova. Com informações do site Debate Carajás.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a Guarda Municipal de Marabá foi informada sobre o crime e, imediatamente, acionou a Polícia Militar. Equipes do Corpo de Bombeiros também foram acionadas para conter o incêndio.

No local, testemunhas relataram aos policiais que Francisco estava escondido na casa dos pais na rua Frei Raimundo. A PM e os guardas se dirigiram ao endereço informado e encontraram o homem. Ele chegou a apresentar resistência e tentar fugir, mas os policiais conseguiram contê-lo.

Segundo a polícia, foi necessário realizar disparos de taser (arma de choque) para conter o indivíduo. Depois de algemado, o homem foi levado ao Hospital Municipal de Marabá e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Marabá. A ex-mulher também foi conduzida à delegacia para formalizar a denúncia. Francisco deve responder pelo crime de quebra de medida protetiva contra violência doméstica e crime de incêndio.

Jornal Folha do Progresso em 09/03/2022/15:17:43

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...