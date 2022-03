Trecho da Transamazônica desmorona no Pará e complica trânsito

(Foto:Reprodução) -Parte da rodovia BR-230 entre Altamira e distrito Belo Monte, de Vitória do Xingu, dá acesso a pontos estratégicos da região.

Parte da pista da rodovia BR-230, a Transamazônica, desmoronou em trecho entre a cidade de Altamira e o distrito Belo Monte, de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. O trânsito é complicado na região.(As informações são do g1 Pará — Belém).

Chuvas podem ter provocado a erosão. Nesta quarta-feira (9), a região amanheceu com fortes chuvas.

O desmoronamento ocorreu próximo ao quilômetro 23. No local passam veículos de diversos tipos e os motoristas precisam ficar em alerta para evitar acidentes.

O trecho dá acesso a pontos estratégicos, como o Centro Regional de Recuperação em Vitória do Xingu, a balsa que faz a travessia do rio Xingu, e cidades na Transamazônica.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que o local da erosão já foi sinalizado e que equipe técnica já está verificando a situação para que os reparos sejam feitos.

Jornal Folha do Progresso em 09/03/2022/15:28:19

