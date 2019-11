Homem é preso após tentar agredir ex-mulher a pedrada em Marabá, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a denúncia, o homem tentou jogar uma pedra contra a vítima, quebrou a bicicleta dela e levou pertences. A Polícia informou que já conhecia o perfil de extrema agressividade do homem. Ele foi encontrado pelos policiais na casa onde morava, portando os objetos da vítima. Na abordagem ele ainda tentou pegar um facão, mas foi contido pelos policiais.

O caso foi registrado pela Superintendência Regional do Sudeste do Para. Segundo a Polícia, um adolescente foi à delegacia para informar que a mãe estava escondida em um estabelecimento, após ter sido surpreendida pelo homem.

