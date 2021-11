Homem é preso com sete armas feitas de madeira em Rurópolis; suspeito também é investigado por violência doméstica

Além das armanas, foram encontrados munições, pólvora, uma porção de balotes de chumbo e 32 cartuchos. — Foto: Ascom Polícia Civil

Mãe e filha relataram à polícia que eram agredidas fisicamente pelo preso e pelo irmão dele, companheiro de uma das vítimas. Segundo suspeito é procurado.

Um homem foi preso em flagrante durante operação das Policias Civil e Militar por posse ilegal de arma de fogo e munições em Rurópolis, sudoeste paraense. Segundo a polícia, ele também é suspeito de cometer violência doméstica contra a cunhada e a mãe dela. O irmão do preso, marido de uma das vítimas, também é investigado, mas ainda não foi localizado pela polícia.

A prisão foi feita durante a ‘Operação Madre’, que foi deflagrada para investigar a denúncia de violência doméstica praticada pelos dois irmãos contra as vítimas, em uma vicinal na zona rural de Rurópolis.

No local, apenas o cunhado da mulher foi encontrado. Foram apreendidas no local sete armas de fabricação artesanal com madeiras de calibres variados, sete munições intactas, dois potes de pólvora, uma porção de balotes de chumbo e 32 cartuchos deflagrados.

Prisão ocorreu na zona rural de Rurópolis. PC segue em diligências para localizar o segundo investigado. — Foto: Ascom Polícia Civil

O g1 teve acesso ao boletim de ocorrência feito pelas vítimas nesta terça-feira (9) na Unidade Policial de Rurópolis, que consta o relato das agressões sofridas pelas duas mulheres.

De acordo com o B.O, o homem foragido agredia frequentemente a companheira, que teria inclusive teria perdido um bebê meses atrás por conta da violência sofrida. O depoimento consta que desde que o irmão do suspeito foi morar no mesmo local, ele também passou a agredir as mulheres. Elas relatam ainda que a situação é agravada quando os suspeitos ficam alcoolizados.

Sobre os detalhes registrados no boletim, a Polícia não se pronunciou oficialmente, no entanto, as denúncias de violência doméstica alegadas pelas duas mulheres estão sendo investigadas pela PC.

As vítimas foram encaminhadas para exame de corpo de delito e as armas de fogo e munições serão submetidas a exame pericial para constatar se são letais.

A PC informou que instaurou um inquérito para investigar a violência doméstica sofrida. Diligências no locais ainda são feitas para localizar o outro investigado.

Por g1 Pará — Belém

