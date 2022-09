Grave acidente de trânsito mata idoso no sul do Pará

(Foto:Reprodução) – O idoso Valdete Luiz Henrique, de 63 anos, morreu ao ter a moto que pilotava atingida por um caminhão em Santana do Araguaia, no sul do Pará. O grave acidente aconteceu na noite de terça-feira (20) na BR-158, em frente a uma fazenda.

O motorista do caminhão fugiu sem prestar socorro à vítima e está sendo procurado pela polícia. Segundo a 30ª Companhia Independente da Polícia Militar (30ªCIPM), uma guarnição foi acionada, por volta de 20h, pelo segundo tenente Frank sobre o acidente com vítima fatal.

A guarnição com segundo tenente Henrique e primeiro sargento F. Silva seguiu para o local, onde encontrou a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que, após constatar que a vítima estava morta, já tinha acionado a Polícia Civil e o serviço funerário. O idoso pilotava uma motocicleta Honda CG 125 Fan Es de cor preta e placa OBY- 6473- Redenção/PA.

Valdete Luiz puxava na motocicleta uma carretinha com vários pertences que, por conta do acidente, estavam todos quebrados. O motorista do caminhão tinha fugido, mas por conta do impacto, a placa caiu.

Os policiais puxaram os dados do veículo pelo Infosseg a e viram que se trata de um caminhão VW/24.280 CRM 6X2 de cor vermelha ano 2013 e placa OLN-3A62 – Santana do Araguaia.

Os agentes entraram em contato com o Destacamento de Casa de Tábua e repassaram a informação, mas não houve êxito na captura do motorista, que segue foragido. A PC abriu inquérito para apurar o caso e busca informações para tentar identificar o motorista. (Com informações Portal Debate).

Jornal Folha do Progresso em 22/09/2022/

