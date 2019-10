Homem é preso em Bom Jesus do Tocantins por participação em assalto a banco de Jacundá

(Foto:Reprodução) -‘Dimba’ ainda confessou participação em um outro roubo a banco, em 2018

A Polícia Civil do Pará prendeu, na última terça-feira (29), Dimbagad Dias Guimarães, conhecido por “Dimba”. O homem é acusado de participar no roubo na modalidade denominada “Vapor” ou “Novo Cangaço” ocorrido na madrugada do dia 22 de outubro em Jacundá, sudeste paraense do Pará. No dia em questão, assaltantes sitiaram a cidade de forma violenta para assaltar o Banco do Brasil, usando armas de fogo de grosso calibre e capturando reféns. A prisão do acusado ocorreu no município de Bom Jesus do Tocantins, também no Pará.

Ao ser interrogado “Dimba” também confessou a participação no roubo a banco de Bom Jesus do Tocantins, em 2018, e além do ataque à agência de Jacundá. A ação que resultou na prisão dele foi realizada por policiais civis da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro (DRRBA), vinculado à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), sob comando do titular da (DRRBA), delegado Fausto Bulcão. Também houve apoio do Núcleo de Apoio a Investigação (NAI) de Marabá e Policiais Militares da Companhia de Operações Especiais (COE/PM).

Segundo o titular da (DRRBA), delegado Fausto Bulcão, diante da informação de onde Dimba estava, as equipes se deslocaram até a região para início das investigações e lograram êxito em identificar o núcleo criminoso responsável pelo crime. As equipes policiais passaram a levantar informações, obtendo sucesso na prisão em flagrante do acusado.

No veículo conduzido pelo acusado foi encontrado um revólver calibre .38, e em sua residência foram apreendidos um outro revólver calibre .32, três espingardas, um calibre .28 e duas de fabricação artesanal, sem calibre definido. Na residência foram encontradas ainda diversas munições de calibre .380, .38, .28, e .32, bem como uma blusa estilo gandola camuflada, com semelhanças da utilizada no roubo ao banco. As diligências policiais seguem visando efetuar a prisão dos demais envolvidos.

Por:Caio Oliveira

