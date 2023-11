PM apresenta 7 pessoas na delegacia; 4 suspeitos de tráfico em Santarém e 3 menores de idade

(Foto: Reprodução) – Na noite de segunda-feira (6), quatro suspeitos de tráfico de drogas foram presos e outros três menores de idade foram apreendidos.

O fato ocorreu no bairro União, situado no Distrito de Curuai, região do Lago Grande em Santarém.

De acordo com informações de militares do 3º BPM, após receberem denúncias conseguiram abordar duas mulheres em uma motocicleta. Viviane de Araújo Santana, que dirigia o veículo e a passageira, Maiane Sarmento Travassos.

Durante a abordagem foram encontrados com elas uma quantia de entorpecentes do tipo Oxi. Ao serem questionadas revelaram que estavam a caminho da casa de uma amiga. Os policiais se deslocaram para o local e lá flagraram a comercialização de drogas.



Na residência foram apreendidas 6 trouxinhas de oxi (40 gramas), 6 trouxas de cocaína (91 gramas) e mais 6,4 gramas de outros ilícitos, além de balança de precisão e cerca de R$ 650 em espécie.

Na manhã de terça-feira (7), todo o material apreendido e os envolvidos foram apresentados na 16ª Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Diene Moura e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/11/2023/16:19:08

