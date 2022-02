Homem é preso em flagrante após dirigir embriagado e atropelar duas pessoas em Santarém

Motorista não teve nome divulgado pela polícia — Foto: Reprodução/TV Tapajós

Ele tentou fugir do local, mas foi pego 700 metros à frente do local do atropelamento.

Um homem foi preso em flagrante na tarde de terça-feira (22), após atropelar duas pessoas na PA-370 (Santarém-Curuá-una). O atropelamento ocorreu próximo à escola municipal Haroldo Veloso no bairro Urumari, em Santarém, Oeste do Pará. Ele tentou fugir do local sem prestar socorro às vítimas, mas foi pego 700 metros à frente do local do acidente. (As informações são do g1 Santarém e região — PA)

As vítimas de 23 e 16 anos, relataram aos policiais que estavam indo comprar pão no momento do atropelamento. De acordo com o relato, elas seguiam pelo acostamento da rodovia quando o motorista avançou e as atingiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência realizou o atendimento das pessoas no local, elas sofreram apenas escoriações.

Após o teste do bafômetro, a polícia constatou que o motorista havia ingerido muita bebida alcoólica. Com isso, ele deve responder por dirigir alcoolizado e por causar lesão corporal culposa na direção de veículo.

Jornal Folha do Progresso em 23/02/2022/18:05:21

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...