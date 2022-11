Carro do IBGE se envolve em colisão com outro veículo e duas pessoas ficam feridas na BR-163, em Santarém

Carro do IBGE se envolve em colisão com outro veículo e duas pessoas ficam feridos na BR-163, em Santarém — Foto: Blog do Pião

Colisão frontal ocorreu na tarde de segunda-feira (31) na comunidade São José, região do Planalto Santareno.

Um acidente entre dois veículos SUV deixou duas pessoas feridas na comunidade São José, às margens da BR-163, região do Planalto, em Santarém, oeste do Pará. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (31).

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um dos condutores identificado como Edinei Martins Freire, de 40 anos, foi socorrido e apresentava trauma na região do tórax, fratura no joelho e estava quase inconsciente.

A segunda vítima, identificada como Ivete Sehn, de 58 anos, do outro veículo envolvido no acidente, foi socorrida com um corte profundo no joelho.

Frente do segundo veículo ficou destruída — Foto: Blog do Pião

Os dois foram imobilizados, retirados dos veículos e levados para o Pronto Socorro Municipal (PSM). Um dos veículos envolvidos no acidente pertence ao governo federal e estava a serviço do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O g1 apurou que as vítimas seguem internadas, foram submetidas a exames e estão sob supervisão médica. (Com informações de Alan Martins, g1 Santarém e região — PA).

