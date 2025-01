Homem é preso em flagrante por tráfico de drogas em Marabá

João Pedro Lima dos Santos foi preso em flagrante – Foto: Divulgação

De acordo com o registro policial, João Pedro foi avistado em atitude suspeita enquanto era transportado em uma motocicleta de aplicativo.

João Pedro Lima dos Santos foi preso em flagrante na manhã de quinta-feira (23/01) em Marabá, sudeste do Pará, por envolvimento com tráfico de drogas. A abordagem ocorreu na Avenida São Paulo, no bairro Belo Horizonte, Núcleo Cidade Nova, durante patrulhamento de rotina realizado por equipes da Polícia Militar.

De acordo com o registro policial, João Pedro foi avistado em atitude suspeita enquanto era transportado em uma motocicleta de aplicativo. Ele estava sem camisa e carregava um volume significativo na cintura. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou se desfazer de uma sacola, jogando-a ao chão. Durante a revista pessoal, foram encontrados com ele um aparelho celular e uma balança de precisão. Já na sacola descartada havia pequenas quantidades de substâncias análogas a crack, maconha e cocaína, além de embalagens utilizadas para comercialização de entorpecentes.

Após a abordagem, João Pedro indicou seu endereço à polícia, localizado na Rua Leblon, no bairro Carajás 1. No local, com sua autorização, foram apreendidos R$ 240 em dinheiro, oito aparelhos celulares, um notebook danificado e outros objetos de procedência suspeita, incluindo uma motocicleta e três bicicletas desmontadas. Segundo o suspeito, os itens apreendidos seriam fruto de atividades ilícitas.

João Pedro foi conduzido à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá, onde permanece à disposição da Justiça. Os materiais apreendidos foram apresentados para as medidas legais cabíveis. A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar a extensão das atividades criminosas do suspeito.

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/01/2025/16:52:10

