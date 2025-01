Polícia prende três suspeitos por agressão, ameaça e comportamento suspeito em Marabá

(Foto: Portal Debate) – A 21ª Seccional Urbana de Marabá

A Polícia Militar de Marabá, sudeste do Pará, registrou três ocorrências relevantes durante o patrulhamento na quinta-feira (23/01). Os casos envolvem violência doméstica, dano simples e comportamento suspeito. Os suspeitos, identificados como Deuvan Bezerra do Nascimento, Rogério da Silva Nascimento e Silas Cavalcante de Lima, foram conduzidos à delegacia para as medidas legais cabíveis.

No bairro Bom Planalto, Núcleo Cidade Nova, Deuvan Bezerra do Nascimento foi detido após se envolver em uma discussão com a companheira, Lucivânia da Silva Santos. Ambos estavam alcoolizados e relataram ter se agredido fisicamente. Deuvan apresentava lesões no rosto, costas, pernas e barriga, enquanto Lucivânia não apresentava ferimentos aparentes. Após tentar fugir do local, Deuvan foi localizado e conduzido à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Na Vila São José, KM 08, Rogério da Silva Nascimento foi preso após causar danos à residência de Clebison Henrique de Sousa. De acordo com o relato, Rogério arremessou um objeto contra a porta de vidro da casa e, em seguida, ameaçou o proprietário com uma faca, enquanto proferia insultos. O suspeito, que aparentava estar embriagado, foi encontrado em posse da faca e encaminhado à delegacia.

Já no bairro Cidade Nova, Silas Cavalcante de Lima foi conduzido à delegacia por comportamento suspeito nas proximidades de um motel, localizado na Rodovia Transamazônica. Segundo o registro, Silas foi visto parado em frente ao estabelecimento, recusando-se a se afastar, mesmo após solicitação dos funcionários. A polícia foi acionada e, após averiguações, encaminhou o suspeito para esclarecimentos.

Os casos foram registrados na 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Marabá, que segue investigando as circunstâncias de cada ocorrência. A Polícia Militar reforça a importância de acionar as autoridades em situações que comprometam a segurança pública.

