VÍDEO: Professores grevistas quebram vidro de porta da sede da Sefa, no Pará

(Foto:Reprodução) – Um protesto realizado por profissionais da educação na sede da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) localizada na Doca, em Belém terminou em tumulto e um vidro quebrado no final da manhã de terça-feira (28).

O incidente ocorreu após o intenso fluxo de manifestantes pressionarem a porta do prédio até quebrar.

O movimento liderado por membros do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintepp) e demais educadores.

A ação dos manifestantes dividiu opiniões nas redes sociais, uns tratando como vandalismo e depredação do patrimônio público e outros destacando a necessidade do governo do estado em atender as demandas dos professores.

Veja o vídeo:

Greve

Em greve desde 23 de janeiro, os professores pedem a exoneração do secretário de Educação, Rossieli Soares da Silva, e a revogação da Lei 10.820/2024. A categoria critica a legislação, afirmando que ela traz prejuízos aos trabalhadores da educação, e busca abrir diálogo com o governo estadual.

Governador garante política de educação no estado

No entanto, o governador Helder Barbalho se pronunciou, afirmando que a Lei 10.820/2024 tem como objetivo modernizar o ensino público no estado. Ele também destacou que, ao contrário do que vem sendo divulgado, o Sistema Modular de Ensino (SOME) continuará como uma política pública essencial para as comunidades afastadas dos grandes centros.

LEIA TAMBÉM:Professores protestam em frente à Secretaria de Educação do Pará em apoio à ocupação por indígenas

