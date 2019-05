Oportunidade- Prefeituras oferecem 730 vagas no Pará

Juntos, municípios de São Miguel do Guamá, Rurópolis e Barcarena dispõem de postos nas áreas de saúde e educação

Algumas prefeituras municipais do Pará estão com vagas abertas por meio de processo seletivo neste semestre. O município de São Miguel do Guamá realiza certame para preencher 63 postos de trabalho para pessoas de nível médio. As oportunidades são para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias e remuneração chega a R$ 1.250, com carga horária de 40 horas semanais.

Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de junho, neste site, pagando taxa no valor de R$ 70. Quem for selecionado passará para a segunda fase, formada por prova escrita objetiva, que será aplicada no dia 14 de julho. O prazo de validade do processo seletivo é de dois anos, e pode ser prorrogado pelo mesmo período.

Na Prefeitura de Rurópolis (PA), são 415 vagas, sendo 217 para a Secretaria Municipal de Educação (Semec) e 198 para outras secretarias, sendo que os cargos são de níveis fundamental, médio e superior. As inscrições devem ser realizadas no site da Fadesp, até o dia 10 de junho, com taxas que variam entre R$ 60 e R$ 90.

Os candidatos à reserva de vagas para Pessoa com Deficiência (PcD) podem solicitar a isenção à taxa até o dia 17 de maio e enviar a documentação que comprove a condição até 10 de junho. As remunerações ficam entre R$ 998 e R$ 5 mil. O concurso terá duas etapas: a prova de conhecimentos será aplicada dia 11 de agosto para todos os cargos e a prova de títulos somente para os cargos de professores classificados na etapa anterior.

Já o processo seletivo da Prefeitura de Barcarena oferta 252 vagas para agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. As inscrições poderão ser realizadas a partir de hoje até o dia 14 de junho de 2019, no site do Instituto Ágata, pagando taxa de R$ 50. Do total de vagas, 126 são imediatas e 126 para cadastro de reservas nas duas áreas.

Para a função de agente comunitário de saúde, é preciso residir na comunidade que for atendida, e para os dois cargos é necessário ter concluído o ensino médio e o curso de formação inicial. Os profissionais das duas funções terão carga horária de 40 horas semanais e receberão R$ 1.250. A prova objetiva tem a previsão de ser aplicada no dia 14 de julho de 2019, e a divulgação do resultado final para 20 de agosto de 2019.

Serviços:

– Prefeitura de São Miguel do Guamá

Inscrições: até 18/06, neste site

Taxa: R$ 70

Salário: R$ 1.250

Vagas: 63

– Prefeitura de Rurópolis

Inscrições: até 10/06, neste site

Taxa: R$ 60 (fundamental), R$ 70 (médio) ou R$ 90 (superior)

Salário: entre R$ 998 e R$ 5 mil

Vagas: 415

– Prefeitura de Barcarena

Inscrições: até 14/06, neste site

Taxa: R$ 50

Salário: R$ 1.250

Vagas: 252

