Inscrições ao concurso do Tribunal de Justiça do Estado abrem no dia 22

(Foto:Reprodução) – Edital deverá sair em breve com previsão de 168 vagas para os níveis médio e superior

Atualização feita nesta quarta-feira (9) na página referente ao concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) no site do Cebraspe traz informações importantes a quem pretende disputar uma vaga no certame. Além de confirmar a oferta de 168 vagas, relaciona os cargos que serão ofertados para os níveis médio e superior de escolaridade, com salários que podem chegar a R$7 mil com gratificação.

Os vencimentos básicos dos servidores do Tribunal de Justiça do Pará, segundo dados do Portal da Transparência, vão de R$ 3.207,90 para nível médio e R$ 4.066,70 para nível superior.

As inscrições serão abertas no próximo dia 22 de outubro e ficarão disponíveis até 20 de novembro. Tendo em vista o prazo em questão, a expectativa é de que o edital do concurso seja divulgado em breve.

Confira a lista de cargos listados pelo Cebraspe

Nível superior

Analista judiciário nas especialidades:

Biblioteconomia

Ciências Contábeis

Comunicação Social

Direito

Economia

Enfermagem

Enfermagem do Trabalho

Engenharia Civil

Engenharia do Trabalho

Engenharia Elétrica

Estatística

Fiscal de Arrecadação

Medicina

Medicina do Trabalho

Medicina Psiquiátrica

Odontologia

Pedagogia

Psicologia

Serviço Social

Oficial de Justiça Avaliador

Nível médio

Auxiliar judiciário nas especialidades:

Auxiliar de Consultório Dentário

Programador de Computador

Técnico em Enfermagem

Técnico em Segurança do Trabalho

