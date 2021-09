Homem é preso por ameaçar ex-mulher em Novo Progresso e filhas dela

(Foto:Divulgação PM) – Segundo a Polícia Militar a mulher vinha sendo ameaçada constantemente pelo ex-marido, que insiste em voltar com ela. Até o dia 20 de setembro ele ameaçava pessoalmente, desde então vem ameaçando por mensagens via aplicativo de celular, relatou a mulher para polícia.

Leida P. A. procurou a Policia Militar e informou que estava sendo ameaçada pelo seu ex-marido VALDECIR I. F.

Leia Também:Novo Progresso-Padrasto esfaqueia enteado que morre no hospital ;não aceitava fim de relacionamento com a mãe da vítima

A mesma detalhou que as ameaças vinham sendo proferidas, pessoalmente, desde semana passada (dia 20). E que nesta quarta-feira, 29 de setembro de 2021, as ameaças estavam sendo proferidas, também, para as filhas da vítima, via aplicativo informático. Diante do flagrante delito a Guarnição da Policia Militar seguiu bairro Santa Luzia em endereço de um hotel e teve autorização pela proprietária do hotel que entendeu a situação e ao chegar no quarto o acusado recusou de abrir, os policiais arrombaram a porta e prendera em flagrante o ex-marido Valdecir.

O mesmo foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso para os procedimentos legais cabíveis.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM INFORMAÇÕES DA PM

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...