Homem é preso por atirar em PM em Santa Izabel do Pará

(Foto:Reprodução) – Crime aconteceu na noite de sábado (11), durante discussão no bairro Jardim das Acácias. O policial passou por cirurgia e está internado no Hospital Metropolitano em Ananindeua

A Polícia Militar (PM) prendeu homem acusado de atirar no soldado da PM Joelson Albuquerque Noronha Júnior, de 27 anos, na noite de sábado (11), em Santa Izabel do Pará, região metropolitana de Belém.

De acordo com a PM, Joelson foi baleado durante uma discussão no bairro Jardim das Acácias. O atirador conseguiu pegar a arma do agentes e efetuou o disparo. Joelson foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Santa Izabel do Pará, de onde foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. O policial foi submetido à cirurgia e está sendo acompanhando pela corporação.

O autor do disparo fugiu do local, mas foi encontrado na Vila de Americano. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Santa Izabel, onde permanece preso à disposição da Justiça.

Por G1 PA — Belém

