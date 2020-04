“Policia prende materiais de construção da prefeitura de Altamira na casa de vereador do MDB em Castelo de Sonhos”

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Nota do Vereador publicada no Facebook

Conforme divulgou o Delegado de Polícia Civil, Francimar Luiz de Oliveira, após denuncia constatou que o material de construção estava de fato sendo descarregado na casa de Roni Heck. Ao solicitar as notas fiscais ao motorista, o delegado verificou que o material de construção foi comprado em uma loja que fica na sede de Altamira, e que o destino de entrega não era a residência do vereador, o que caracteriza desvio de material público.

